محافظ البحيرة تستعرض خطة إنهاء المشروعات التنموية وحل مشكلات المواطنين

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لقاءً موسعًا مع عدد من الصحفيين ومراسلي الصحف العاملين بنطاق المحافظة، في ثاني لقاء لها معهم، وذلك لمناقشة أبرز القضايا والتحديات وتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين.

تقديم الشكر للصحفيين على جهودهم في تغطية الأحداث المختلفة بمحافظة البحيرة



كما تم خلال اللقاء استعراض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة حيث استهلت الدكتورة جاكلين عازر اللقاء بتقديم الشكر للصحفيين على جهودهم في تغطية الأحداث المختلفة بمحافظة البحيرة، مشيدة بالدور الكبير في إظهار المحافظة والجهود التي تتم أمام الرأي العام، كما أعربت عن تقديرها للدور الذي تؤديه الصحافة فى تبنى القضايا الوطنية ونقل آراء ومشكلات المواطنين بكل موضوعية.

الاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم باعتبارهم نبض الشارع



كما أشارت إلى أهمية التواصل المستمر مع الصحفيين والإعلاميين والاستماع إلى مطالبهم ووجهات نظرهم باعتبارهم نبض الشارع، مؤكدة حرصها على الشفافية والمكاشفة، بما يعزز من الشراكة بين المسئولين التنفيذيين والإعلاميين في خدمة المجتمع.

البنية التحتية وخاصة تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%



هذا وقد تناول اللقاء عرض عددًا من القضايا التي قدمها الصحفيون بناءً على تواصلهم المباشر مع المواطنين، حيث أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لإنهاء مشروعات البنية التحتية، وخاصة تلك التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، مؤكدة أن العمل يجري بوتيرة سريعة لتسليم تلك المشروعات في أقرب وقت مشيرة إلى جهود المحافظة المستمرة لإزالة الإشغالات والتعديات، مشيرة الي أهمية الدور الإعلامي في تسليط الضوء على المشروعات القومية الهامة الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وقالت أنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالمحافظة لتوثيق تلك المشروعات على أرض الواقع.

