الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استكمال أعمال رصف شوارع طهطا في سوهاج ضمن الخطة الاستثمارية

رصف عدد من الشوارع
رصف عدد من الشوارع بطهطا

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتوجيهات المحاسب عامر عوض رئيس المركز اليوم إستكمال أعمال الرصف بمنطقة قبلى البلد بطريق بنهو القديمة المتفرع من شارع الجهاد قبلى البلد وحتى الطريق الدائرى القبلى (بحر ابو كحلة) بطول حوالى 600 متر تقريبًا ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تحت إشراف المهندس حاتم محمد عمر مدير عام مديرية الطرق بسوهاج والمهندس عبد اللطيف عثمان مدير الصيانة بالمديرية.

الرصف بإشراف نواب رئيس المركز ومسئولى الطرق بالوحدة المحلية 

يذكر أن رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع جرى بإشراف المحاسب أحمد محمود والسيد وائل أبو عليو  نواب رئيس المركز بالإضافة إلى تواجد سكرتير الوحدة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية وأعضاء التفتيش المالى والإداري والمتابعة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصًا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بجميع المناطق بمدينة طهطا وساحل طهطا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد محمود التفتيش المالى والادارى الخطة الاستثمارية الطرق والشوارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رفع كفاءة الطرق والشوارع عبدالفتاح سراج لخطة الإستثمارية مديرية الطرق بسوهاج

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

قرار عاجل لـ مدبولي لتحقيق التوازن في الأسواق وضبط أسعار السلع

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

رغم أزمة الثلاثي، الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

منوعات

المزيد

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة دكتور الأسنان للعزباء وعلاقته بحل مشكلاتها

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية