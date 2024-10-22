استكمال أعمال رصف شوارع طهطا في سوهاج ضمن الخطة الاستثمارية
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتوجيهات المحاسب عامر عوض رئيس المركز اليوم إستكمال أعمال الرصف بمنطقة قبلى البلد بطريق بنهو القديمة المتفرع من شارع الجهاد قبلى البلد وحتى الطريق الدائرى القبلى (بحر ابو كحلة) بطول حوالى 600 متر تقريبًا ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا تحت إشراف المهندس حاتم محمد عمر مدير عام مديرية الطرق بسوهاج والمهندس عبد اللطيف عثمان مدير الصيانة بالمديرية.
الرصف بإشراف نواب رئيس المركز ومسئولى الطرق بالوحدة المحلية
يذكر أن رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع جرى بإشراف المحاسب أحمد محمود والسيد وائل أبو عليو نواب رئيس المركز بالإضافة إلى تواجد سكرتير الوحدة ومسؤولى الطرق بالوحدة المحلية وأعضاء التفتيش المالى والإداري والمتابعة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصًا على رفع كفاءة الطرق والشوارع بجميع المناطق بمدينة طهطا وساحل طهطا.
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