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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء 23 - 10 -2024

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارًا  على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلًا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 22 - 10 - 2024

حالة الطقس غدا الثلاثاء 22-10-2024 في محافظة الفيوم


الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22
 

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