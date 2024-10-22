وزيرة التضامن تشهد احتفالية دار مسنين باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إحدى دور المسنين، والتي نظمتها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.
جاء ذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الدار واطمأنت على الخدمات المقدمة لكبار السن، واطلعت على أنشطة وخدمات الجمعية المقدمة لفئة كبار السن.
وأعرب المتواجدون داخل الدار عن تقديرهم لزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحرصها على اللقاء معهم والاطمئنان عليهم، وقضاء عدد من الساعات في أجواء يسودها الاحترام والتقدير.
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