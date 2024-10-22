طلاب سياحة الأقصر يدعمون الأطفال مرضى السرطان (صور)

حرص طلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق إيجوث بالأقصر، على تنظيم زيارة لمستشفى أورام الأقصر، بقيادة الدكتور سلامة عمار، أستاذ إدارة السياحة المساعد، وذلك لرسم البهجة والسعادة أثناء تلقيهم العلاج الكيماوي.

مرضى السرطان بأورام الأقصر

هدفت الزيارة إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي للأطفال المرضى وأهاليهم، حيث وزع الطلاب الهدايا والتبرعات التي تم جمعها باسم طلاب معهد إيجوث، كما استمع الطلاب إلى محاضرة تعريفية عن المستشفى وأقسامه، وبنك الدم، وأهمية التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المعهد على غرس القيم الإنسانية في نفوس الطلاب، وتعزيز روح التطوع والمشاركة المجتمعية، وقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من إدارة المستشفى والأطفال المرضى وأهاليهم.

وقد جاءت هذه المبادرة برعاية المحاسب شريف البنداري، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث، وأحمد عبد الوهاب، رئيس قطاعات التدريب والمعاهد، والدكتور صالح عبد المعطي، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للسياحة والفنادق إيجوث الأقصر، والدكتور هيثم طاهر عميد المعهد.