وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

شهدت مدرسة الثانوية بنات بوسط مدينة الأقصر، وفاة معلمة التربية الرياضية بشكل مفاجئ داخل فناء المدرسة أثناء الفسحة.

وفاة مدرسة بالأقصر



وتبين أن المدرسة هبة محمد معوض وتبلغ من العمر 50 عاما، مريضة بأمراض السكر والضغط، إذ سقطت فجأة على الأرض، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

واستقبلت مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية جثمان المعلمة، وجاري استخراج التصريح بالدفن، لنقلها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.