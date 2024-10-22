آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، تحديد جلسة غد لمحاكمتهم، 10 محامين للدفاع عنهم أمام المحكمة، والفريق يستأنف تدريباته استعدادا للأهلي، ووزير الرياضة يدخل على خط الأزمة

ما زالت أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات تلقي بظلالها على الشارع الكروي في مصر، وذلك عقب الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز، وأصبحت الحديث الشاغل خلال الساعات الماضية خاصة بعد دراسة مجلس الأبيض الانسحاب من السوبر.

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قد أعلن أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس الانسحاب من السوبر المصري بعد احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات إلا أن الفريق استأنف تدريباته اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الأهلي.

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

قال مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، إن نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي ثنائي فريق الكرة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بسبب المشادة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وعلمت فيتو أنه تم تحديد جلسة غدا الأربعاء لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي في الإمارات.

بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

وفجر مصدر مسئول في نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة بسبب الأزمة التي حدثت عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن ثلاثي الزمالك قد يخرج من نقطة الاحتجاز الأمني بضمان الكفيل وهو مجلس أبو ظبي الذي يتعهد بتواجد الثلاثي غدا أمام المحكمة أو بعد تأجيلها إذا حدث.

وأضاف: أنه في حال عدم تواجد الثلاثي غدا أمام المحكمة أو تأجيل المحاكمة لما بعد انتهاء بطولة السوبر، ستعود بعثة الزمالك إلى القاهرة بدون الثلاثي المذكور وذلك بضمان الكفيل وهو مجلس أبو ظبي والذي سيتعهد بتواجد الثلاثي في المحاكمة.



فيما أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن وجود حسين لبيب رئيس المجلس وحسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في الإمارات في قسم الشرطة منذ الأمس، بسبب قرار المسئولين باحتجاز لاعبي الأبيض رغم مثولهم أمام النيابة ودفعهم الكفالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": نتواصل مع السفير المصري في الإمارات ووزير الشباب والرياضة للمساهمة في حل الأزمة، ونؤكد على الأخوة بين مصر والإمارات، وإحترام القوانين في نفس الوقت.

ولفت إلي أن السفير المصري في الإمارات يقوم بجهود كبيرة لحل الأزمة، ونؤكد احترام دولة القانون وتقديرنا الكامل للسلطات الإماراتية.

وقال الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك رئيس البعثة في الإمارات: "كانت هناك تحقيقات في النيابة اليوم وتمت إحالة أزمة اللاعبين إلي المحكمة الإماراتية غدا".

ملابسات قضية لاعبي الزمالك في الإمارات

وتابع: "هناك ملابسات حدثت في أزمة اللاعبين وهي لحظة عصبية وانفعال ليست مقصودة، ومن يزعم أننا لم نلقى كرم الضيافة لبعثة الزمالك في الإمارات لم يسافر معنا، لم يحدث أي إساءة معاملة لبعثة نادي الزمالك في الإمارات".



وأكمل: "كل مرة بندخل فيها الإمارات بنكون معززين مكرمين، ومن تحدث حول وجود إساءة لبعثة الزمالك يهدف إلى النيل من العلاقة الطيبة بين البلدين".



وأكد: "لم يحدث إساءة معاملة من جانب الإمارات خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، وغير مسموح وغير مقبول الاعتداء على أي شخص، وحدث اعتذار بالفعل من الكابتن حسين لبيب وأحمد سليمان وأنا لمنظم المباراة الذي تم الاعتداء عليه".



اعتذار الزمالك للمنظم الإماراتي

وتابع: "بعثة الزمالك قدمت اعتذارا للإمارات عما حدث، وتلقيت معلومة عن تنازل منظم المباراة الإماراتي عن شكواه ضد لاعبي الزمالك وذلك بعد وعده لنا، ونؤكد على أن ما حدث ضده لم يكن مقصودا واحترامنا الكامل لسيادة القانون في الإمارات".



وأكمل: "عمرنا ما جينا الإمارات ورجعنا زعلانين، وما حدث في الإمارات أزمة صغيرة وغير مقصودة".

10 محامين يدافعون عن لاعبي الزمالك في الإمارات

وأكد: غدًا محكمة عاجلة صباحا بشأن ما حدث من لاعبي الزمالك، وهناك 10 محامين تم اختيارهم للدفاع عن أفراد البعثة خلال المحاكمة.

وزير الرياضة يغادر للامارات لمتابعة أزمة ثلاثي الزمالك

ومن جانبه غادر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة إلى الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل متابعة أزمة ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي، ثنائي الفريق.

رغم أزمة الثلاثي، الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت بحضور أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي.

وحرص المدير الفني على تهنئة اللاعبين بالفوز على بيراميدز والتأهل للمباراة النهائية، وشدد على صعوبة مواجهة الأهلي، وطالبهم بالتركيز وغلق ملف مباراة بيراميدز.



وطالب اللاعبين بالعمل بجدية في التدريبات خلال الفترة الحالية من أجل الاستعداد التام للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

وأكد جوميز ضرورة التركيز في الملعب فقط، وعدم النظر إلى أي أمور خارجية، من أجل تحقيق الهدف والعودة بلقب السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت تحدث أحمد سليمان مع اللاعبين وأكد ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب السوبر المحلي.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لنهائي كأس السوبر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام الأهلي، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد.

تفاصيل أزمة ثلاثي الزمالك

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أزمة عنيفة بعد احتجاز أمن الملعب 3 من لاعبي الأبيض، عقب انتهاء اللقاء، وهم كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى شلبي.

بدأت الأزمة بعدما حاول الثنائي دونجا وعمر جابر المستبعدان من قائمة الزمالك للإصابة، النزول إلى أرض الملعب في الدقائق الأخيرة، إلا أن المسئولين عن تنظيم المباراة حاولوا منعهم لتحدث اشتباكات يتدخل على إثرها مصطفى شلبي أيضا.

ورغم نجاح ثنائي الزمالك في النزول إلى أرض الملعب، إلا أنه بعد انتهاء ركلات الترجيح، فوجئ الجميع بأن المسئولين عن أمن المباراة الذين اشتبكوا معهم يتهمون لاعبي الزمالك بالاعتداء عليهم ورفضوا كل المحاولات الودية للصلح، ليتم احتجاز ثلاثي الزمالك.

وبعد المباراة تدخل محمود شيكابالا قائد الزمالك، لحل الأزمة حيث اصطحب حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، للاعتذار لمنظمي المباراة وحل الأمر وديا إلا أنهم رفضوا الاعتذار مبررين ذلك بتعرض أحد رجال الأمن للضرب من لاعبي الزمالك ورفضه الحلول الودية.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.