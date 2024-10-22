5 منتجات مصرية تغزو تجمع دول البريكس خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024

أطلقت بمدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، فعاليات قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

ما هو تجمع دول البريكس

ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).

وترصد فـيتـو طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول البريكس خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى تجمع دول البريكس خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 979 مليون دولار.

• خضروات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار.

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار .

• وقود وزيوت معدنية بقيمة 358 مليون دولار.

• حديد وصلب بقيمة 254 مليون دولار .

استعراض رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول.

لا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

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