غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية تنهي مؤتمرا صحفيا لحزب الله

تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى غارات إسرائيلية عنيفة اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، بعد إنذارات للجيش الإسرائيلي لإخلاء مبنيين في المنطقة.

وجاءت غارة بعد دقائق من إنهاء المسئول عن العلاقات الإعلامية في حزب الله محمّد عفيف مؤتمرًا صحفيا أنهاه سريعا بعد الإنذار الإسرائيلي في منطقة الغبيري.

وقالت الوكالة لاحقًا إن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، قصفت إحداها مبنى سكنيًا من 11 طابقًا في منطقة الشياح الغبيري فسقط في لحظات، وتسبب في تصاعد سحابة كثيفة من الغبار.

ونشر مستخدمون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاستهداف صاروخ للطوابق السفلى من المبنى، ما أدى إلى انهياره بالكامل.

وجاء ذلك بعد سقوط 13 قتيل، بينهم طفل وإصابة 57 آخرين بعد غارة استهدفت ليل الإثنين محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي في جنوب بيروت، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة الثلاثاء.