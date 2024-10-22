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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل مُمثلين عن شركات صينية في مصر لتوفيق أوضاع عمالها

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر، لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات.

وجه الوزير الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب باستقبال مُمثلي هذه الشركات، من يوم غدٍ الأربعاء، للبدء في تنظيم تقنين  أوضاع عمالها.

وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على تقنين العمالة الأجنبية في مصر، وتقنين أوضاعها بشكل رسمي.

 

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