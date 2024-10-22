الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بشرى سارة، مباحثات رسمية للتوسع في استقدام العمالة المصرية بقطر

وزير العمل المصري
وزير العمل المصري والسفير القطري

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة  بالعاصمة الإدارية الجديدة،  طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثان  السفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

 

وأكد   وزير العمل  والسفير القطري انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل.

 

واتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، حيث أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات.

 

وفي بداية اللقاء رحب  جبران بضيفه القطري، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مُشيدًا بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

 

كما أشاد جبران بنتائج  لقائه مع وزير العمل بدولة قطر علي بن صميخ المري ، على هامش أعمال الدورة "101" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،المنعقدة في القاهرة منذ أيام. 

وخلال اللقاء استعرض جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءة عالية.

 

وأشار وزير العمل إلى التجربة الناجحة في اتفاقية الفحص المهني مع السعودية، والتي تستهدف التأكد من امتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره، موضحًا "الوزارة تسعى إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع كافة الدول التي تحتاج الي أيدي عاملة مصرية، وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة،لحماية حقوق وواجبات الطرفين صاحب العمل والعامل ". 

شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احتياجات سوق العمل استقدام العمالة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة العمالة المصرية بقطر اللجنة المصرية القطرية جامعة الدول العربية محمد جبران وزير العمل وزير العمل وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل تعلن عن بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد والبناء لدعم وحماية عمال التراحيل

"بداية جديدة"، بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر لتدريب الخريجين

التقديم أونلاين، وزارة العمل تعلن عن 225 وظيفة شاغرة للخريجين

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

الأكثر قراءة

السوبر المصري، صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة السوبر بعد أزمة لاعبي الزمالك

مساء الجمعة، قطع المياه لمدة ٨ ساعات عن بعض مناطق الجيزة

بناء سور عازل وكوبري عائم مؤقت بقرية البليدة بالعياط بعد حادث قطار مأساوي (صور)

وفاة مفاجئة لمعلمة التربية الرياضية بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر

باحث في الشأن الإفريقي يفجر مفاجأة بشأن اتفاقية عنتيبي

أحمد شوبير: قرعة لحسم منافس الأهلي في نهائي السوبر حال انسحاب الزمالك

أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا، رئيس الكاف يتوعد بعقوبات قوية

منوعات

المزيد

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 22-10-2024

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل مهمة لوزير التعليم أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

الهدهد لأئمة الصومال: الأخذ بظواهر النصوص دون فهمها أهم أسباب التطرف الفكري

ما حكم الشرع في معاملة الكاش باك؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية