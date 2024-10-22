بشرى سارة، مباحثات رسمية للتوسع في استقدام العمالة المصرية بقطر

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور سكرتير ثان السفارة سعد محمد، لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

وأكد وزير العمل والسفير القطري انعقاد اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبين في ديسمبر المُقبل.

واتفق الجانبان على أهمية التوسع في استقدام العمالة المصرية إلى دولة قطر في كل القطاعات، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية للبلدين، حيث أشاد السفير القطري بالعمالة المصرية الموجودة في بلاده، وأكد على الميزة التنافسية لها في كافة المجالات.

وفي بداية اللقاء رحب جبران بضيفه القطري، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مُشيدًا بمخرجات اجتماع اللجنة المصرية القطرية العليا المنعقدة في مارس 2024، بعد انقطاع دام 19 عامًا، والتي أثمرت عن نتائج ايجابية في دعم التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

كما أشاد جبران بنتائج لقائه مع وزير العمل بدولة قطر علي بن صميخ المري ، على هامش أعمال الدورة "101" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،المنعقدة في القاهرة منذ أيام.

وخلال اللقاء استعرض جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مع التركيز على المهن المتكاملة التي يجيد فيها العامل عدة مهارات فنية وبكفاءة عالية.

وأشار وزير العمل إلى التجربة الناجحة في اتفاقية الفحص المهني مع السعودية، والتي تستهدف التأكد من امتلاك العامل المصري المهارات المطلوبة قبل سفره، موضحًا "الوزارة تسعى إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع كافة الدول التي تحتاج الي أيدي عاملة مصرية، وتعمل على التعاون بشكل مباشر مع أصحاب الأعمال في الخارج لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة،لحماية حقوق وواجبات الطرفين صاحب العمل والعامل ".

شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.