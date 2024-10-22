صور من كواليس مسلسل "وتر حساس" قبل عرضه على شاشة "ON"

أعلنت قناة "ON" عن لقطات من كواليس مسلسل "وتر حساس" والمقرر عرضه بداية من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، ومن بطولة مجموعة من النجوم.

مسلسل وتر حساس

"وتر حساس" يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وهو من بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة.

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