سكان منزل متضرر من حريق شركة مشروبات بالشرقية: جهاز بنتنا بقى رماد قبل فرحها بأيام (فيديو)
حريق شركة مشروبات فاقوس، خيم الحزن على وجوه المتضررين من حريق مخزن شركة مشروبات غازية شهيرة بمركز فاقوس محافظة الشرقية بعد تضرر منازلهم المجاورة لموقع الحريق ما نتج عنه التهام النيران لجهاز عروس كامل من المقرر زفافها عقب أيام قليلة.
الحريق اندلع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وامتدت ألسنة اللهب إلى الأبنية المجاورة.
أحد المتضررين من حريق مخزن المشروبات: كنت أستعد لزفاف ابنتي وجهازها أصبح رماد
وكشفت أحد ضحايا حريق شركة المشروبات الغازية لـ«فيتو» تفاصيل لحظات الرعب التي عاشها خلال الحادث، الحاج “محمد.أ” أحد المتضررين جراء الحريق الهائل يقول:«أثناء تواجدي بمحل عملي فوجئت باتصال هاتفي من زوجتي تخبرنى فيه بنشوب حريق هائل داخل مخزن شركة المشروبات الغازية المجاورة لنا وامتداد السنة اللهب لمنزلنا والغرف.
وأضاف المواطن: توجهت للمنزل وهناك تفاجأت بالنيران تلتهم محتويات المنزل (الطابق الثاني) وكان يحوي جهاز نجلتى وكان من المقرر أن يقام حفل زفافها خلال أيام وطلبت من زوجتى مغادرة الشقة فورا حرصا على حياتها وأبلغت شرطة النجدة بما حدث والتى أتت على الفور وتم السيطرة على الحريق واخماده تماما.
وتابع: "كنت أستعد لزفاف ابنتي وهنا كان جهازها كاملا لكنه الآن أصبح رمادا شقى السنين راح في غمضة عين أروح فين بعائلتى.. مضطرين نأجل فرحها لحد ما ربنا يفرجها من عنده..ونعمل صيانة للبيت".
تعويض المتضررين من حريق مخزن شركة المشروبات الغازية الشهيرة
من جانبها، تواصلت "فيتو"مع مسئول بشركة المشروبات الغازية الشهيرة والذى أكد لنا أنه جار حصر المتضررين من حريق المخزن تمهيدا لتعويضهم خلال الساعات المقبلة..دول إخواتنا ولازم نقف معاهم ومالهومش ذنب في اللي حصل..خليهم يطمنوا".
السيطرة على حريق مخزن شركة مشروبات غازية شهيرة
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن شركة مشروبات غازية بنطاق مركز فاقوس
تم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وتبين من الفحص نشوب حريق بمخزن شركة مشروبات مياه غازية شهيرة امتدت النيران إلى منزلين مجاورين للمخزن وأسفرت عن حدوث تلفيات كبيرة بالمنزلين.
فيما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
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