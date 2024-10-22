أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير عدد 156 محضر مخالفات لاستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، بمختلف مراكز المحافظة، وقد جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لإحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، سواء في رش المياه أو غسيل السيارات بالشوارع.

محافظة سوهاج تحذر من استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها

وأكد المحافظ ضرورة تطبيق القانون فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القانون قام بتغليظ عقوبة من يقوم برش المياه بالشوارع، وغسيل السيارات، بالحبس والغرامة، وكذلك كل فعل مخالف يتم فيه إهدار المياه بدون وجه حق في الشوارع، بالعقوبة التي تصل إلى غرامة مالية 20 ألف جنيه، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى الحبس 6 أشهر.

وتحرير 156 محضر مخالفات بمختلف مراكز المحافظة

ووجه محافظ سوهاج باتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون بشأن توقيع الغرامة أو الغلق الإداري للمخالفات التي يرتكبها أصحاب المحال ومعارض السيارات، وأصحاب السيارات على الطرق الرئيسية والفرعية، وغسيل السيارات في حرم الطريق، وهو ما يؤدي إلى إهدار مياه الشرب وحدوث تلفيات في الأسفلت.

عادات تقودك للحبس والغرامة أبرزها رش المياه وغسيل السيارات بالشوارع

من ناحية أخرى أكد المحافظ أنه سيتم تنظيم حملات مفاجئة على الشوارع والميادين للتأكد من عدم إهدار المياه، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.