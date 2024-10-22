الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

مياه الأقصر تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

 وجه اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الأقصر، بدعم استفادة المواطنين من جميع موارد الشركة ونشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.
 

ترشيد مياه الشرب 

 وقامت إدارة التوعية بالشركة بعمل حملة توعية بمدرسة السادات الابتدائية المشتركة وشملت الحملة ندوة توعية عن ترشيد استهلاك المياه ونشر الوعى بين الطلاب بأهمية المياه والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها فى استخدام المياه، تكوين أسر مياه داخل الفصل عن طريق اختيار أمين مياه كمسئول عن المياه، تحت عنوان مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.


يأتي ذلك فى إطار تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى  المشروع القومى للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وبدعم من محافظ الاقصر فى توعية النشء وأجيال المستقبل.

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الأقصر مياه الشرب مياه الاقصر ترشيد استهلاك المياه محافظة الأقصر

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