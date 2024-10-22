الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة المتهم بقتل شقيقته وسرقة قرطها الذهبي بكرداسة للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قررت النيابة العامة إحالة المتهم بقتل شقيقته وسرقتها بسبب مروره بضائقة مالية بكرداسة إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن ترزي شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث قام بالتعدي عليها لسرقة قرطها الذهبي لمروره بضائقة مالية وفر هاربا.

استقبال ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات 

البداية كانت بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات، ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة المركز.

 

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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