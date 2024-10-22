حبس فنى تحليل حول مسكنه إلى مطبعة للعملات المزيفة بـ أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس متهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (فنى تحاليل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها واتخاذه من دائرة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالى من العملات المحلية "مُقلد"، وهاتف محمول "يحوي أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى"، ومبلغ مالى من العملات المحلية " متحصلات نشاطه الإجرامى"، والأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.