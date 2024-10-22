لمنع تكدس الشاحنات المتجهة لمعبر قسطل، محافظ أسوان يتفقد موقف النقل الثقيل بأبوسمبل (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، موقف سيارات النقل الثقيل بمدينة أبو سمبل السياحية، من أجل ضمان عدم تكرار ظاهرة تكدس الشاحنات المتجهة إلى معبر قسطل البري، داخل مدينة أبوسمبل السياحية، حتى لا يؤثر ذلك على حركة السياحة داخل المدينة.

واستمع المحافظ أثناء تفقده للموقف برفقة القيادات التنفيذية لشرح من سيد سعدى رئيس المدينة، حول مكونات الموقف، والذي أشار إلى أنه مقام على مساحة 68 ألف م2 منها 16 ألف م2، بلاطات خرسانية، و40 ألف متر تربة أساس، وتم تنفيذ إنشاء أماكن إنتظار المركبات والسيارات من خلال الخطة المشتركة للمحافظة بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، ويضم خدمات متنوعة من البوفيه ودورات المياه، ويستوعب الموقف نحو 500 سيارة.

التنسيق بين الجهات المختصة

وأضاف سيد سعدي أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل تحريك المركبات والحافلات المتجهة إلى دولة السودان عبر منفذ قسطل البري.