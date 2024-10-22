بحضور 4 آلاف سائح، احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبوسمبل (فيديو وصور)

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية، فى حضور أكثر من 1400 سائح وزائر من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى 2600 سائح عبر التفويج السياحى البرى من المحافظات المجاورة، وبمشاركة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد شرباشى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى قيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار والمحافظة ومديرية أمن أسوان، حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس، وذلك فى تمام الساعة 6.53 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

تنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية والزائرين

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، ووزارات السياحة والآثار والطيران المدنى والثقافة، نجحت فى تنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية والزائرين إلى مدينة أبو سمبل فى سهولة ويسر، فضلًا عن تسهيل حركة دخول وخروج المشاهدين لظاهرة تعامد الشمس إلى بهو المعبد، ووضع شاشة عملاقة لتمكين كافة المتواجدين من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، لافتًا إلى أنه تم أيضًا توفير بوابات بمسارات الدخول والخروج، علاوة على عربات الجولف لنقل الزائرين من كبار السن وذوى الاحتياجات لمشاهدة ظاهرة التعامد.

وأشار المحافظ إلى أنه كانت هناك استعدادات مسبقة للاحتفال بمهرجان تعامد الشمس هذا العام بمدينة أبو سمبل، حيث قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنظيم الفعاليات، والتى انطلقت فى 10 مواقع ثقافية فى الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر، بمشاركة 9 فرق للفنون الشعبية المصرية، وهى: أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية. وقدمت فقراتها الفنية والفلكلورية؛ مما ساهم فى خلق متنفس ترفيهى وفنى للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

وجدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تعتبر ظاهرة فريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذي توصل له القدماء المصريون، خاصة فى علوم الفلك والنحت، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تحدث مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالًا ببدء موسم الحصاد، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة، وتحدث الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) لتخترق أشعة الشمس الذهبية صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.