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أخبار مصر

غدًا، الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. ومؤتمر صحفي لمدبولي ووزير البترول

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, فيتو
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يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

ومن المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء غدًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي توقيع مذكرات تفاهم في قطاع البترول ويعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وزير البترول كريم بدوي. 

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