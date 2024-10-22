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اقتصاد

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37748 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 7861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11048 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة.

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