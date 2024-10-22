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أخبار مصر

إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عام"

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
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بدأت منذ قليل فعاليات جلسة  إطلاق مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عام""CHAMPS ".

 


ويأتي إطلاق المبادرة ضمن  فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة غادة والي،المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال(CHAMPS) حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالي الحماية من تعاطي المخدرات وغيرها من النتائج التي تشترك في نفس الضعف الذي يواجه الأطفال أثناء نموهم،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة

 

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور عمرو عثمان الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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