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حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة 15 كيلو حشيش في الوايلي للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بإحالة 3 عاطلين متهمين بحيازة 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش في منطقة الوايلي، إلى محكمة الجنايات.

إحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة 15 كيلو حشيش في الوايلي للجنايات

وردت معلومات لأجهزة الأمن باتخاذ 3 أشخاص من دائرة قسم الوايلي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تحديد مكانهم والحصول على إذن قضائي، ضبطوا وبحوزتهم 15 كيلو من الحشيش المخدر.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.


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