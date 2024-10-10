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حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة 15 كيلو حشيش في الوايلي

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بحيازة 15 كيلو جراما من مخدر الحشيش في منطقة الوايلي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن باتخاذ 3 أشخاص من دائرة قسم الوايلي مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وعقب تحديد مكانهم والحصول على إذن قضائي، ضبطوا وبحوزتهم 15 كيلو من الحشيش المخدر.


جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.


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محكمة جنح الوايلي منطقة الوايلى قسم الوايلي مخدر الحشيش

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