تشكيل منتخب الشاطئية لمواجهة المغرب في كأس الأمم الإفريقية

أمم إفريقيا للكرة الشاطئية ، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي، قائمة الفريق لمواجهة منتخب المغرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وجاء التشكيل كالتالي:

ويلتقي منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مديره الفني مصطفى لطفي، اليوم الثلاثاء، نظيره المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الثالثة، لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية، التي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري، والمؤهلة لكأس العالم للكرة الشاطئية 2025 المقرر إقامتها في جزيرة سيشيل.

منتخب مصر يفوز على غانا وتنزانيا

وحقق منتخب مصر فوزه الأول بالجولة الافتتاحية على نظيره منتخب غانا 6-3، ثم فاز على تنزانيا 9-3 في الجولة الثانية.

وحجز منتخب مصر رسميًّا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد تصدر مجموعته بحصد ٦ نقاط في أول مباراتين على غانا وتنزانيا.

منتخب مصر يفوز على تنزانيا 9-3، فيتو

منتخب مصر يسعى للحفاظ على العلامة الكاملة

ويسعى منتخب مصر للفوز في لقاء اليوم على نظيره المغربي للحفاظ على العلامة الكاملة صدارة المجموعة بالوصول للنقطة التاسعة، ويسعى الفراعنة الي التأهل للمباراة النهائية، ما يضمن له التأهل لبطولة كأس العالم في جزيرة سيشيل.

موعد مباراة مصر والمغرب

وتقام مباراة مصر والمغرب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غانا والمغرب وتنزانيا.

جدير بالذكر أن الفريقين طرفا المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا سيتأهلان لكأس العالم للكرة الشاطئية التي تقام العام المقبل بجزيرة سيشيل.

15 لاعبا في قائمة مصر بأمم إفريقيا الشاطئية

وأختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ١٥ لاعبا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا واللاعبون هم:

فى حراسة المرمى كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي أحمد، محمد عبدالنبي، حسان محمد، مصطفى على، أحمد الشحات، أحمد سليمان، إسماعيل بهجت، عبدالرحمن الشافعيّ، هيثم عاطف كوستا، حسام باولو، أحمد تمساح ومحمود عماد.