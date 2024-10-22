مديريات المنيا تواصل الخطط والأنشطة لتفعيل مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، اجتماعًا مع مديري المديريات ووكلاء الوزارات لاستعراض الجهود التنفيذية لبرامج وفعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، كما تناول الاجتماع الأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها فى المرحلة القادمة من قبل الهيئات والجهات المعنية لدعم أهداف المبادرة، تحقيقا للتنمية البشرية في كافة المجالات والجوانب الحياتية.



كما تم خلال الاجتماع استعراض خطط كل مديرية على حدة، حيث قدّم كل مسئول مقترحاته ومشروعاته الموجهة لخدمة أهداف المبادرة، وذلك تزامنا مع انعقاد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دعما للجهود التي تقودها الدولة المصرية من أجل التنمية البشرية وبناء الإنسان.





حضر الاجتماع قيادات العمل التنفيذي من مديريات ( الأوقاف، التربية والتعليم، التموين، التموين، التضامن الاجتماعى، الثقافة، الشباب والرياضة، الطب البيطرى، العمل، الآثار، الزراعة ) ومنطقة المنيا الأزهريّة وممثلو فرع المجلس القومى للمرأة ومكتبة مصر العامة وجهاز تنمية المشروعات والمنطقة الصناعية فرع هيئة التنمية الصناعية وإدارة الاستثمار ومصلحة الشهر العقارى وفرع الهيئة القومي لمحو الأمية والمركز التكنولوجى وممثلو البنك الأهلي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى ورؤساء المراكز.