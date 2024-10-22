محافظ المنيا يشارك في مشروع "تحسين تنافسية المشروعات"

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ورشة عمل حول مشروع (تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال) المنفذ بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهيئة التعاون الدولي اليابانية " الجايكا"، وذلك في إطار دعم وتنمية المبادرة الرئاسية "بداية"، ولتعزيز وتطوير قدرات المشروعات الصناعية في مصر ودعمها وتطويرها لزيادة انتاجيتها وإتاحة الفرصة أمامها للوصول إلى التنافس في الأسواق الخارجية وتغطية الاحتياجات المحلية.



ملف تنمية الصعيد



قال المحافظ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الكاملة للمستثمرين الجادين وأصحاب المصانع.



وأشاد المحافظ بجهود الهيئة في دعم كافة المشروعات، وتعزيز قدراتهم التسويقية، مؤكدًا حرصه على دعم التعاون مع الجانب الياباني، وخاصة مشروعات "الجايكا" لافتا إلى أنه سيتم تفعيل ورشة العمل بالمرور الميداني على أرض الواقع.

وأضاف أن هذا المشروع يعد نموذجا يعمل الجهاز على تكراره بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والتنموية للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والصناعية.

مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر



أوضح مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن المشروع الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الجايكا يمتد لمدة عامين، مشيرا إلى أن الورشة اليوم تأتي في ختام المرحلة الأولي من المشروع والذي بدأ في محافظة المنيا في إبريل 2024.

وتضم الورشة مشاركة عدد 8 مشروعات في مجالات التصنيع الغذائي ( تعبئة العسل الأبيض – تصنيع العصائر والمربات – تصنيع الحلاوة الطحينية والطحينة – تصنيع المكرونة – تجفيف الحاصلات الزراعية – اللحوم المصنعة) لافتًا إلي أنه علي مدار 6 أشهر من العمل والمداخلات الفنية من الخبراء اليابانيين والمصريين تم تحليل الوضع الحالي للمشروعات وتحديد المشكلات الادارية والفنية وتحديد مجالات التحسين واختيار خدمة تطوير الأعمال المناسبة لكل مشروع بما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل للمصانع المشاركة في المرحلة الأولى بمحافظة المنيا، وجار حاليا التنسيق من الجانب الياباني للتخطيط للمرحلة الثانية من المشروع.

ومن جانبه، رحب شينو مدير مكتب الجايكا في مصر، بالمحافظ وجميع المشاركين في الورشة وحرص على تقديم الشكر للمحافظ لدعمه المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، لافتا إلي أن العمل الذي قام به الجهاز كان له دورا فعالا في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتمكين رواد الأعمال، معربا عن امتنانه بالتعاون مع الخبراء المصريين والشركات التي تم العمل معها، مشيرا إلي أن إعطاء الأولوية لتعزيز القطاع الخاص والتوطيد الصناعي ليتماشي مع خطة التنمية التي وضعتها الحكومة المصرية والتركيز علي المشروعات التي بدأت مؤخرا وعلي رأسها مبادرة " بداية".



وأوضح في كلمته اننا نحتفل هذا العام بالذكرى الـ70 بالتعاون المصري الياباني، مؤكدًا أن مصر واليابان شريكان منذ زمن طويل في أوقات الأزمات والسلام، لافتًا إلى أن مكتب الجايكا في مصر لعب دورا فاعلا في صعيد مصر وخاصة قطاع الري والزراعة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي المنيا وأسيوط، مؤكدا على أن تبادل الخبرة اليابانية والتجربة المصرية لدعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل.



وخلال الورشة شاهد المحافظ فيلما تسجيليا يعرض ملخصا لأنشطة المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عرض نماذج من أصحاب المشروعات والنتائج التي تم الوصول إليها، وفي الختام تم تكريم المشاركين وتوزيع شهادات.



جاء ذلك بحضور شينو رئيس الجايكا بمصر والوفد المرافق له، والمهندس مروان محمد مروان مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا، أحمد الكيلاني مدير المشروع، وأصحاب المشروعات وعدد من الجهات المجتمعية الشريكة.