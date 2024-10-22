الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

إزالة 12 حالات تعدي
إزالة 12 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمحافظة الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة  فى المهد بنطاق محافظة الشرقية. 

إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 1168 مترا في الشرقية

فرض هيبة الدولة 

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 956 مترمباني و5 حالات تعدي بمساحة 8 أفدنة و19 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 30 حالة تعدي بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

التصدى لأى محاولة بناء مخالف فى المهد

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المرحلة الاولى الوجة رقم 24 للازالات لازالة التعديات المخالفة الأراضى الزراعية أراضى أملاك الدولة محافظة الشرقية

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