التنظيم ضعيف والنتائج هزيلة، عودة مخيبة لمؤتمر “موك” بعد توقف طويل

شهد مؤتمر “موك” لقطاع البترول والغاز الطبيعي، الذي يُعقد سنويًّا بالتبادل بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية منذ عام 2000، عودة جديدة بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا.

ويُعد المؤتمر من أهم الفعاليات في أجندة المؤتمرات الدولية لقطاع البترول، حيث يجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا لمناقشة آخر مستجدات التكنولوجيا في البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.

ورغم التوقعات الكبيرة بإعادة إحياء المؤتمر، إلا أن النتائج النهائية جاءت مخيبة للآمال، حيث اقتصر الحدث على توقيع بعض مذكرات التفاهم التي تم تأجيلها من قبل، مما أظهر ضعف النتائج المحققة.

وقد تولى المهندس أشرف بهاء، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جنوب الوادي، مسؤولية تنظيم المؤتمر تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي.

من جانب آخر، ألغت وزارة البترول المعرض المرافق للمؤتمر الذي كان مقررًا إقامته في مكتبة الإسكندرية، حيث اقتصر الحدث على انعقاد الجلسات فقط، وأرجعت مصادر هذا الإلغاء إلى ضعف الإقبال من الشركات الأجنبية بسبب تأخر الترويج للمؤتمر وسوء التنظيم.

مؤتمر “موك” الأخير في 2018

كان آخر مؤتمر “موك” ناجح قد عُقد في الإسكندرية عام 2018 بمشاركة نحو 200 شركة محلية ودولية من 12 دولة، وبلغ عدد الحضور حوالي 1600 مشارك.

ركز المؤتمر آنذاك على مناقشة التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجه صناعة البترول والغاز وتبادل الأفكار بين المشاركين للتغلب على هذه التحديات.

تخوفات من فشل مؤتمر “إيجبس”

وفي ظل فشل مؤتمر “موك” الأخير، أبدى العديد من المهتمين بقطاع البترول قلقهم من أن يلقى مؤتمر “إيجبس” القادم نفس المصير، في ظل ضعف التنظيم وغياب الرؤية الواضحة، ما يلقي بكثير من القلق حول ترتيبات هذا المؤتمر الذي يحظى باهتمام شخصي من رئيس الجمهورية.