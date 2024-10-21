الخردة ثروة البترول المهدرة.. تقدر بالمليارات وتباع بأسعار زهيدة.. انعدام الشفافية في المزادات وغياب تام لهيئة البترول.. وتأمين ضعيف لمخازن الشركات مما يعرضها للسرقة

تمتلك شركات البترول كميات هائلة من الخردة، وهى فى واقع الأمر لم يتم حصرها، هذا بخلاف الخردة الكبيرة التى تقدر بمليارات الجنيهات التى تملكها بعض الشركات ومنها سيدبك وبتروجيت وسيد بك والإسكندرية لتكرير البترول وانربك وجزء كبير من شركات الإنتاج بقطاع البترول.

وتُمثل الخردة في قطاع البترول “ثروات مهدرة”، وكنوز إلى من يحولها الى أموال تساهم في تنمية مختلف، القطاعات وتوفر مليارات الجنيهات للدولة.

وكل شركة لها أسلوب في التعامل مع الخردة سواء صهرها وإعادة استخدامها أو بيعها، من خلال لجنة مختصة بذلك، بجانب ان مسالة التخلص من الخردة الناتجة عن صناعة البترول تختلف عن أي نوع خردة آخر.

مصدر: إطلاق مبادرة لتعظيم عوائد الخردة في كل شركات البترول

وكشف مصدر بوزارة البترول أن الخردة ثروة كبيرة يمكن الاستفادة منها و"فيه ناس مش فاهمة قيمتها وتعرضت للسرقة والنهب"، كاشفا إنه سيطلق مبادرة لتعظيم عوائد الخردة فى كل شركات البترول الفترة المقبلة بحيث يتم تحديد أفضل آليات للتعامل معها.

وفيما يتعلق بملف الخردة فان كل شركة تتعامل معها وفق رؤيتها ويتم فى أغلب الأوقات البيع بمزادات علمية ولا على سعر للاستفادة من عوائد الخردة.

وأشار إلى أنه لا يوجد حصر دقيق للخردة، لأنها تزيد تقريبا بمعدل يومى فى الشركات، وإن الأسلوب الذى كان متبعا فى الشركة إنه يتم تخزين الخردة ثم بيعها وقت الحاجة فى مزادات

ولفت إلى أنه يتم عمل حصر للخردة خاصة ان الجهاز المركزى للمحاسبات يتابعها كأصول فى ميزانيات الشركات.

ملف الخردة يوفر سيولة مالية كبيرة

وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول أن بعض الشركات تعلن عن مزادات الخردة لها في نطاق ضيق جدا مما يشكل ذلك ضياع لقيمة هذه الخردة واكد أن لابد أن من وجود رقابة فعالة من الوزارة على ملف الخردة من خلال نائب الرقابة علي الشركات لمنع أي تلاعب بهذا الملف، وخاصة أن هناك وزارات تهتم بملف الخردة لأنه يوفر سيولة مالية كبيرة.

وأضاف محمد عبدة تاجر خردة: إن قطاع البترول من أهم القطاعات التي نتحصل منها علي خردة وهناك بعض القطع يمكن اصلاحها وإعادة تدويرها مرة أخرى.

وتابع أن هناك بعض التجار تخصصت في بيع خردة قطاع البترول ومنهم من يقوم بتصليح بعض المعدات وإعادة بيعها لبعض الشركات مرة أخرى، موضحا أن خردة قطاع البترول يتصارع عليها جميع التجار وذلك لرخص أسعارها.

تأمين الخردة

وأشار إلى أنه بالنسبة لتأمين خردة قطاع البترول فالشركات تعتمد علي عمالة الغفراء مما يعرض تلك الخردة للسرقة وخاصة أن بعض الشركات لديها مخازن في أماكن متطرفة خارج المدن ومن أهمها بتروجت.

إهمال الهيئة العامة للبترول في إدارة ملف الخردة

صرح مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه أن ملف الخردة من الملفات الشائكة في وزارة البترول وتحوم حوله الشبهات وانعدام الشفافية في الإجراءات المتبعة للمناقصات والمزايدات المعلنة من بعض الشركات حيث يسيطر عليها بعض التجار أصحاب الشركات الخاصة من خلال معرفتهم بالقائمين على ملف الخردة داخل شركات القطاع ويتم التقيم بأقل من قيمة الخردة المستحقة في كل شركة وذلك من خلال عدم اتباع الأوزان السليمة وذلك لترك بعض المعدات التي من الممكن إعادة تدويرها وتقيم المتهالك دون النظر إلي معدات قابلة للإصلاح.

نائب سابق لهيئة البترول: ملف الخردة يحتاج إلى تدخل الوزير.. واغلبية المعدات تتعرض للسرقة

وأوضح نائب سابق لهيئة البترول -رفض ذكر اسمه- أن ملف الخردة بقطاع البترول يحتاج الي تدخل من وزير البترول والثروة المعدنية لأنها تمثل ثروة كبيرة وأكد أن بعض الوزارات اهتمت بهذا الملف ومنها وزارة النقل التي حصلت مليارات من الخردة فلماذا لا تهتم وزارة البترول بالخردة أو إنشاء شركة خاصة لإعادة تدوير وإصلاح بعض المعدات الضخمة التي تباع على هيئة خردة وهي في الأساس قابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام مره اخرى تجنبا لاستيراد معدات جديدة بملايين الدولارات

وأكد النائب أن بعض رجال الأعمال اشترى معدات حفر ضخمة من الشركة العامة للبترول منذ ثلاث سنوات، وتم بيعها بعد إصلاحها مرة أخرى للقطاع بملايين الدولارات مما يشكل إهدارا لأموال القطاع.

وأضاف أن أغلبية المعدات تتعرض للسرقة في المخازن الموجودة بها، بالإضافة إلى عدم استمرار الحصر لهذه المعدات، حيث يتم الحصر على فترات متباعدة.

وأشار إلى أن ذلك يرجع لتقصير نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للرقابة على الشركات، فلابد أن يضع هذا الملف الهام نصب عينه حفاظا على المال العام.