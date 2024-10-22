المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بحيازة مواد مخدرة في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات في حيازة المواد المخدرة بمنطقة المطرية.

كان تلقى قسم شرطة المطرية، التابع لمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام ديلر باستغلال نطاق دائرة القسم كمسرح لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة وبيع المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم إلقاء القبض عليه، خلال تواجده في منزله، وبتفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو - فرد خرطوش - مبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بتجارته المواد المخدرة، لتحقيق المكاسب المالية، والسلاح دفاع عن النفس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة.