تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة مخدرات بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة كيلو من مخدر الهيدرو بمدينة نصر15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة يفيد بضبط عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.