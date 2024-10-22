الأنبا فيلوباتير يناقش ترتيبات الخدمة في إيبارشية أبوقرقاص

عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري، وذلك ببيت الشهيد مارمينا العجايبي للمؤتمرات بقرية منهري بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص.

شهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

شماسة جديد للخدمة في إيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الواسطى التابعة لإيبارشية بني سويف.

وعقب صلاة الصلح، صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة ٨٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

من جانب آخر، قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاجتماع قريبًا؛ لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.