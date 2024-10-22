الأنبا فيلوباتير يناقش ترتيبات الخدمة في إيبارشية أبوقرقاص
عقد مجمع كهنة إيبارشية أبو قرقاص، اجتماعهم الدوري، وذلك ببيت الشهيد مارمينا العجايبي للمؤتمرات بقرية منهري بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص.
شهد اللقاء مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.
شماسة جديد للخدمة في إيبارشية بني سويف
صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة الواسطى التابعة لإيبارشية بني سويف.
وعقب صلاة الصلح، صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة ٨٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.
من جانب آخر، قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، دعوة اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاجتماع قريبًا؛ لبحث ومراجعة بعض الأمور التدبيرية والرعوية للكنيسة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .