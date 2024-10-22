الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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سياسة

الدعم النقدي المشروط، الفئات التي يصرف لها حسب قانون الضمان الاجتماعي

الدعم النقدي، فيتو
الدعم النقدي، فيتو

قانون الضمان الإجتماعى، حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي المشروط.

 وفقًا لهذا القانون وحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1.     الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2.     الأسرة المعالة.

3.     أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4.     أسرة المجند.

5.     الأسرة مهجورة العائل.


ونصت المادة (٣) على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.


صندوق تكافل وكرامة

وحسب المادة (٣٩) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

ضوابط الحصول على دعم نقدي مشروط وغير مشروط

وحدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.
الضمان الاجتماعي، وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.


2- المريض بمرض مزمن شديد.

 

3- المسن.

 

4- الأيتام.

 

5- المرأة المعيلة.

 

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

 

7. المرأة غير المعيلة.

 

8. الأنثى غير المتزوجة.

 

9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

10. الأسرة مهجورة العائل.

 

11. أسرة المجند.

 

12. أبناء الرعاية اللاحقة.

 

13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

 

15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.


قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وتحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

 

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