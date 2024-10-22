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حوادث

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل شاب لخلافات مالية في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة عين شمس إحالة مسجل خطر بتهمة قتل شاب لخلافات الجيرة بمنطقة عين شمس الي محكمة الجنايات.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول شاب مصابًا بطعنات ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان البلاغ والفحص، تبين العثور على جثة شاب وبها عدة طعنات متفرقة بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات المباحث إلى أن  مسجل خطر بدائرة القسم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع المجني عليه، وأنهما تشاجرا نتيجة خلافات بينهما قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه وفر هاربًا.


وألقى رجال الأمن القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد قتله، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


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