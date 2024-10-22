قرار قضائي ضد المتهم بقتل شاب لدفاعه عن صديقه في إمبابة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب في إمبابة، بسبب محاولة المجني عليه الدفاع عن صديقه، بعد تشاجره مع المتهم، مما دفع الأخير للاعتداء عليه وإنهاء حياته.

وكشفت التحقيقات أن الضحية كان يسير برفقة عدد من أصدقائه في أحد شوارع إمبابة، وفوجئ بتعدي صاحب الكوافير المتهم على أحد أصدقائه بالضرب.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليه تدخل على الفور من أجل الدفاع عن صديقه، إلا أن المتهم طعنه بسلاح أبيض (مطواة)، فسقط على الأرض وفارق الحياة وسط بركة من الدماء.

القبض على المتهم في الجيزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل شاب في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن كوافير وراء إنهاء حياة المجني عليه، بسبب تدخل القتيل للدفاع عن صديقه خلال تشاجره مع المتهم.

وألقى رجال المباحث القبض على القاتل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.