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تفاصيل أول اجتماع للجنة العامة بالنواب في دور الانعقاد الخامس.. إعلان أسماء 5 أعضاء اختارهم مكتب المجلس.. الموافقة على تشكيل لجنة القيم.. ورئيس التشريعية يكشف موقف قانون الإجراءات الجنائية

تفاصيل أول اجتماع
تفاصيل أول اجتماع للجنة العامة بالنواب

 شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعات اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

تفاصيل أول اجتماع للجنة العامة بمجلس النواب

 تناول الاجتماع استعراض أسماء الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقًا لأحكام اللائحة وهم النواب: محمد مدينه، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.

 

رئيس النواب يترأس أول اجتماع للجنة العامة بالدورالخامس
رئيس النواب يترأس أول اجتماع للجنة العامة بالدور الخامس

ووفقًا للائحة الداخلية للمجلس وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

 

الإشادة بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

 وخلال الاجتماع أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

 

موعد إعداد تقرير قانون الإجراءات الجنائية 

 وفي ذات السياق أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن اللجنة تعكف حاليًا على الانتهاء من تقريرها عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيكون التقرير جاهزًا في أقرب وقت.

اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب
اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب

من جانبه أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.

 

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية وأهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين.

 

وأكد رئيس مجلس النواب، أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.

 

 الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن أن اللجنة العامة اجتمعت صباح اليوم، وتم التوافق بشأن إعادة تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس للمجلس.

 

تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

ويترأس لجنة القيم، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتضم لجنة القيم في عضويتها 14 عضوا على النحو التالي:

مجاهد نصار -  مستقبل وطن 

أحمد الخشن - مستقبل وطن 

مجدي ملك - مستقبل وطن 

رغدة نجاتي - مستقبل وطن 

محمد عبد الجواد -  مستقبل وطن 

سحر طلعت مصطفى - مستقبل وطن 

أحمد البنا - مستقبل وطن 

طارق السيد حسانين - مستقل

رقية عبد العزيز - حماة الوطن 

سيد أحمد سلطان - الشعب الجمهوري 

سحر العشري- الإصلاح والتنمية 

إبراهيم الديب - مصر الحديثة 

زينب البغدادي - العدل 

محمد طارق السيد -  حماة الوطن 

 

تشكيل لجنة القيم

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط تشكيل لجنة القيم، وكذلك ضوابط عملها، حيث تنص المادة 28 على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

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