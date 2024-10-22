كيف ينظم القانون عملية إلغاء التوكيل؟

إلغاء التوكيل العام والخاص من المشكلات التي تواجه عددا كبيرا من المصريين ويترتب عليها أزمات لا تنتهي، لذا وضعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، عدة ضوابط لإلغاء التوكيلات بنوعيها الخاص والعام.

ضوابط إلغاء التوكيل الخاص

ولا يجوز إلغاء أي توكيل خاص إلا بحضور الطرفين وفق نصوص القانون المدني، ما يعني أن الوكالة الخاصة على عقار أو منشأة لشخص لا يمكن إلغاؤها، إلا بحضور الطرفين معًا لأن الوكالة قائمة على أمر في صالح الوكيل.

ونص القانون المدني على أن "الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.

ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن ”يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، غير إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.

ضوابط إلغاء التوكيل العام

والتوكيل العام يمكن إلغاؤه من خلال 3 طرق، بينهم واحدة صدرت حديثًا في فبراير 2021؛ الأولى أن تصطحب من أوكلته سواء محامٍ لقضية أو شخص لبعض التصرفات الإدارية الخاصة بأعمالك وتذهبا إلى الشهر العقاري وتلغيا التوكيل معا، أو تُقدم دعوى أمام المحكمة ويصدر حكمًا بالإلغاء، أما الطريقة الأخيرة والصادرة حديثًا أن تلغيه بمفردك دون الحاجة إلى الوكيل ما دام الوكالة ليست على مال بعينه لصالح الوكيل.

وحسب منشور لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يجوز إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة، إذا تضمنت استثناء جديدا فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها بالوكالة وما إذا كانت تخص مال معين أم واردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها.

ووفق المنشور، فالتوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير، فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل، إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.