الإثنين 07 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس شخصين بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس شخصين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بمصر الجديدة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وأقرا بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 

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محكمة جنح مصر الجديدة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة

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