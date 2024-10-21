الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فشل التجارب، أنشيلوتي يعود لخطته القديمة في الكلاسيكو أمام برشلونة

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، للعودة إلى خطة الموسم الماضي، عندما يواجه برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الليجا.

فشل تجربة خطة جديدة 

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لن يلعب ريال مدريد مجددا بثلاثة مدافعين، ولا حتى عندما يكون الفريق مستحوذًا على الكرة، محاولًا إخراجها من الخلف.

وأشارت إلى أن التجربة لم تحقق النتائج المطلوبة، حيث أن الفكرة التي طُبقت لحماية الفريق، تحولت إلى "صداع".

وقرر أنشيلوتي اللعب بـ4 مدافعين، أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، وبرشلونة في الليجا، السبت المقبل، مع وضع لوكاس فاسكيز وميندي كظهيرين تقليديين.

وأضافت الصحيفة المدريدية، أن جود بيلينجهام سيعود أيضا إلى مركزه في الموسم الماضي، وسيكون أقرب إلى منطقة جزاء المنافس.

وحاول أنشيلوتي إيجاد حلول للمشاكل التي صنعتها الإصابات، وكانت آخر تجربة أمام سليتا فيجو، عندما وضع تشواميني كمدافع ثالث، أثناء الاستحواذ على الكرة.. لكن ظهرت اختلالات في الفريق، ولم ينجح الفرنسي في إيجاد الحل المطلوب، بحسب "ماركا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أنشيلوتي الكلاسيكو برشلونة ريال مدريد كارلو انشيلوتي

مواد متعلقة

مفاجأة، أنشيلوتي يرفض تدريب منتخب إنجلترا

بعد تخطي جوارديولا، أنشيلوتي على بعد خطوة من معادلة رقم مورينيو في الكلاسيكو

الكلاسيكو أزرق، الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي (فيديو)

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات

التموين: خطة التحول الي الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق (فيديو)

محمد صلاح يضع شرطا تعجيزيا لتجديد عقده مع ليفربول

خلال ساعات، قرار حاسم ضد ثلاثي الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي

الكهرباء تزف بشرى سارة لـ500 ألف مواطن بخصوص دعم السلع التموينية

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

منوعات

المزيد

الصين تنتج مجالا مغناطيسيا أقوى بـ 800 ألف مرة من المجال الأرضي

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق؟

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

المزيد

انفوجراف

آخرها ترحيله وغرامة مليون جنيه.. هل يكتب كهربا نهاية مشواره مع الأهلي ؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حرق الشعر في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومشاكل

رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله (فيديو)

الإفتاء توضح مدى صحة مقولة: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"

المزيد
الجريدة الرسمية