بعد فشل التجارب، أنشيلوتي يعود لخطته القديمة في الكلاسيكو أمام برشلونة

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، للعودة إلى خطة الموسم الماضي، عندما يواجه برشلونة في الكلاسيكو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الليجا.

فشل تجربة خطة جديدة

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لن يلعب ريال مدريد مجددا بثلاثة مدافعين، ولا حتى عندما يكون الفريق مستحوذًا على الكرة، محاولًا إخراجها من الخلف.

وأشارت إلى أن التجربة لم تحقق النتائج المطلوبة، حيث أن الفكرة التي طُبقت لحماية الفريق، تحولت إلى "صداع".

وقرر أنشيلوتي اللعب بـ4 مدافعين، أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، وبرشلونة في الليجا، السبت المقبل، مع وضع لوكاس فاسكيز وميندي كظهيرين تقليديين.

وأضافت الصحيفة المدريدية، أن جود بيلينجهام سيعود أيضا إلى مركزه في الموسم الماضي، وسيكون أقرب إلى منطقة جزاء المنافس.

وحاول أنشيلوتي إيجاد حلول للمشاكل التي صنعتها الإصابات، وكانت آخر تجربة أمام سليتا فيجو، عندما وضع تشواميني كمدافع ثالث، أثناء الاستحواذ على الكرة.. لكن ظهرت اختلالات في الفريق، ولم ينجح الفرنسي في إيجاد الحل المطلوب، بحسب "ماركا".