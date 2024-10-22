الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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فريق الصم وضعاف السمع بتعليم البحيرة يحصلون على البطولة الإقليمية فى الكرة الخماسية

منتخب الصم والبكم
منتخب الصم والبكم بالبحيرة

 تمكن منتخب الصم وضعاف السمع بتعليم البحيرة من الحصول على المركز الأول فى البطولة الإقليمية للكرة الخماسية لاقليم بحرى وذلك بعد تغلبه على منتخب الإسكندرية ومنتخب مطروح والصعود  للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

تهانيه القلبية لأبنائه الطلاب بمنتخب الصم وضعاف السمع 


قدم يوسف الديب _  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خالص تهانيه القلبية لأبنائه الطلاب بمنتخب الصم وضعاف السمع وجهازة الفنى والمشرفين والوفد المرافق لبعثة الفريق برئاسة مدير ادارة التربية الخاصة بالمديرية المركزية لبذلهم اقصى الجهود لتحقيق التنافس الشريف والتمثيل المشرف لتعليم البحيرة فى البطولة الإقليمية لاقليم بحرى والتى اقيمت بمحافظة مطروح خلال الفترة من ٢٠ الى ٢١ أكتوبر الجارى حيث تغلب ابناؤنا ذوى الهمم من   منتخب البحيرة للصم وضعاف السمع على منتخب الاسكندرية ٤ صفر وعلى منتخب مطروح ٣ صفر ويصعد للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وفقا لخطة العمل التابعة للإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم

 
وذلك فى اطار استمرار التواصل ودعم ابنائنا الطلاب ذوى الهمم للمشاركة فى كافة الانشطة التربوية المختلفة وفقا لخطة العمل التابعة للإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم  تحت رعاية  محمد عبداللطيف _  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  وفى ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة  وحرصها  على دمج الطلاب ذوى الهمم فى جميع الانشطة الرياضية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم المختلفة وانخراطهم فى المجتمع.

الاندماج فى المجتمع وتنمى قدراتهم البدنية والعقلية


اكد يوسف الديب، وكيل الوزارة على ان الانشطة المختلفة تساعد ابنائنا ذوى الهمم على استعادة توازنهم الجسدى والمعنوى وتمكنهم من الاندماج فى المجتمع وتنمى قدراتهم البدنية والعقلية وذلك تحت رعاية الرئيس  عبدالفتاح السيسى _ رئيس الجمهورية  الذى يولى رعاية واهتمام كبيرين بذوى الهمم اللذين يثبتون فى كل تحدى باختلاف نوعة وكيفيتة على أنهم قادرون باختلاف وانه لاتوجد إعاقة مع الارادة، متمنيا لتعليم البحيرة مزيدا من النجاحات المشرفة والانجازات والمراكز المتقدمة فى كافة المسابقات والفعاليات والانشطة التربوية التى تقام على مستوى الجمهورية.
 

 

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البحيرة منتخب الصم ضعاف السمع البطولة الإقليمية كرة الخماسية الاسكندرية مطروح

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