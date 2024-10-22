الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تحسم مصير الفنان طارق ريحان

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء أن الفنان طارق ريحان، غير معني بأي اتهام. 


كانت النيابة قد تسلمت تقرير السجل الجنائي الخاص بالفنان طارق ريحان، وتبين أن ما حدث هو تشابه  أسماء وأنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا.


وكانت مباحث قسم الزاوية الحمراء تسلمت الفنان طارق ريحان من قوات ترحيلات الجيزة، عقب ضبطه للاشتباه في أنه مطلوب على ذمة قضايا.

 
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