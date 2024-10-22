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رياضة

كاراجر: مانشستر سيتي الأوفر حظا بالتتويج بالبريميرليج هذا الموسم

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أكد جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، أن مانشستر سيتي يمتلك الحظوظ الأوفر في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه يواجه منافسة شرسة من ليفربول وآرسنال.  

وأوضح كاراجر أن مانشستر سيتي مرشح للفوز بلقب البريميرليج للموسم الخامس على التوالي، رغم أنه يبدو "أكثر عرضة" لقلب المعطيات.

مانشستر سيتي يمتلك الأفضلية عن ليفربول وأرسنال

وصرح كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": "ما زلت أعتقد أن مانشستر سيتي، بلا شك، لديه أفضلية على ليفربول. وربما آرسنال".

وأضاف كاراجر "من الممكن أن تغير رأيك كل أسبوع، ليس بسبب النتائج، لكنني ما زلت أعتقد أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي يجب التغلب عليه ولا يوجد سوى ليفربول وآرسنال، اللذين يمكن الرهان عليهما".

وربما يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المسابقة، ولو بصورة مؤقتة، حينما يستضيف ساوثهامبتون الذي لم يحقق أي فوز، يوم السبت المقبل، في المرحلة التاسعة للمسابقة، التي تشهد مواجهة مرتقبة بين آرسنال وضيفه ليفربول، في اليوم التالي على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن.

 

ويحتفظ فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، الوحيد الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف ليفربول المتصدر، بعد مرور 8 جولات على انطلاق المسابقة.


وتكبد آرسنال، وصيف الموسم الماضي، هزيمته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، إثر خسارته (2-0) أمام مضيفه بورنموث، يوم السبت الماضي، ليتواجد في المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف الصدارة.

 

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