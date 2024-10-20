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قافلة جامعة عين شمس تقدم خدماتها لـ10 آلاف من أهالى الشلاتين وحلايب

قافلة جامعة عين شمس،
قافلة جامعة عين شمس، فيتو
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 نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالى الشلاتين وحلايب وأبو رماد لتقديم الرعاية الطبية المتكاملة والمجانية لسكان الشلاتين والمناطق المحيطة بها.

مبادرة "بداية".. قافلة جامعة عين شمس تقدم خدماتها لـ10 آلاف من أهالى الشلاتين وحلايب

جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتحت رعاية اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر ومحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

واستمرت فعاليات القافلة على مدار أربعة أيام  قدمت خدماتها لأكثر من عشر آلاف مستفيد من مختلف محاورها الطبية والتوعوية والاجتماعية.

واشتمل المحور الطبى على عدد من العيادات فى مختلف التخصصات منها: الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأنف والأذن، الجلدية، العظام، الرمد، النفسية والعصبية، القلب، الجراحة، الصدر، المسالك البولية، الأسنان، الأشعة، بالاضافة إلى معمل تحاليل وصيدلية تقدم خدماتها الدوائية بالمجان إلى جانب إجراء عدد من الجراحات داخل مستشفى الشلاتين المركزي.

وخلال الأربعة أيام قدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج بالمجان لعدد كبير من الأهالي، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من العيادات ٣٦٥٠ حالة و٤٤ حالة تم إجراء عمليات جراحية لها، كما تم تحويل الحالات المرضية التى تستلزم تدخل طبى أكبر إلى مستشفيات جامعة عين شمس وذلك فى إطار التزام الجامعة بتقديم الرعاية الصحية للمجتمع.

وتضمن المحور التوعوى للقافلة  تنفيذ عشر حملات توعية مختلفة فى المدارس الإعدادية والثانوية ومعهد التمريض، حضرها ما يزيد عن ٤٠٠ طالب وتناولت موضوعات متنوعة تهدف لتنمية الوعى لدى الطلاب وبث روح الولاء والإنتماء وتنمية مهاراتهم المختلفة منها: أهمية الحفاظ على القيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع ومخاطر الهجرة غير الشرعية وفن إدارة الغضب والعادات الصحية للوقاية من الأمراض وفن التعامل مع المرضى لتحسين جودة الخدمة الصحية.

وفيما يتعلق بمحور الخدمات المجتمعية تم تقديم المساعدات الغذائية لأهالى المناطق الثلاث بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الشئون الإجتماعية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصرى حيث تم تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين  بإجمالي عدد ۷٠۰۰ كرتونة وتوزيع عدد ( ٥٠٠ بطانية ) بالتنسيق مع هيئة الشئون الاجتماعية لتسليمها للأهالي.

أكد  محمد ضياء زين العابدين  رئيس جامعة عين شمس مشاركة الجامعة فى مبادرة "بداية" انطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية وبهدف تقديم خدمات متكاملة لتحسين مستوى الحياة فى كافة أرجاء وطننا والمساهمة فى دعم الأسر المحتاجة.

كما أشارت  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاستمرار تنظيم القوافل التنموية الشاملة لخدمة أهالى حلايب وشلاتين وأبو رماد حيث تعد هذه القافلة هى القافلة التاسعة التى نظمها القطاع بدعم إدارة الجامعة على مدى السنوات الماضية.

وأوضحت غادة فاروق أن هذه القافلة تمثل القافلة الثانية فى إطار مبادرة "بداية"، مشيرةً إلى أن الخطة المستقبلية للجامعة تتضمن تنظيم عدد من القوافل الأخرى التى تستهدف مناطق مختلفة لتلبية احتياجات الأسر الأكثر إحتياجًا  وتقديم الدعم اللازم فى مجالات متنوعة.

 

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