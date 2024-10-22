الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديد تحذر المواطنين من عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها

قطار
قطار

حذرت هيئة السكك الحديد المواطنين من ارتكاب بعض السلوكيات الخاطئة التي تعرض حياتهم للخطر، ومن أبرز هذه السلوكيات عبور مزلقانات القطارات أثناء غلقها.


وتوعدت السكك الحديد الركاب الذين يحاولون استقلال القطارات بين عربات القطار أو فوقها مما يهدد حياتهم ويعرضهم للخطر ويتسبب فى تعطيل حركة التشغيل.

تعليمات عبور مزلقانات السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد  فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم  اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

 

 

 

 

حملة سلوكنا- مسئوليتنا

واصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين وإتلاف للممتلكات العامة وتعطيل سير القطارات. 

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