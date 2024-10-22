الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

محامي أحمد فتوح يناقش
محامي أحمد فتوح يناقش الصلح مع أسرة ضحية الدهس

شهدت محكمة جنايات مطروح اجتماعًأ بين أسرة ضحية الدهس ومحامي الضحية ومحامي اللاعب أحمد فتوح للاتفاق على الصلح قبل بدء جلسة محاكمة اللاعب بتهمة  القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

 كما شهد محيط محكمة جنايات مطروح تواجدًا أمنيًّا مكثفًا، قبل بدء الجلسة، ووسط توافد محامي أسرة الضحية ومحامي أحمد فتوح والذي أعرب عن تفائله بالوصول إلى اتفاق صلح مع أسرة الضحية، وقال:"إن شاء الله خير".

محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، قضت في الجلسة السابقة بتأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة اليوم 22 أكتوبر الجاري، مع إخلاء سبيله بضمان مالى  قدره 50 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وحضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

وفور بدء الجلسة طالب محامي اللاعب بدفع الدية ومقدارها كيلو فضة وإخلاء سبيله، فيما رفض محامي الضحية التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيّدته تحريات جهة البحث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احمد فتوح محاكمة أحمد فتوح محاكمة أحمد فتوح بمطروح قضية أحمد فتوح

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

محامي أحمد فتوح يتفق على الصلح مع أسرة ضحية الدهس بجنايات مطروح (فيديو وصور)

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

السياحة والآثار تكشف أسباب تأخر تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 24 ساعة

موقف أحمد فتوح القانوني في حال تصالحه مع أهل ضحية الدهس

5 ملفات هامة تتصدر أجندة السيسي في أول مشاركة مصرية كعضو بتجمع دول بريكس

قمة مصرية روسية اليوم

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

منوعات

المزيد

عودة الكهرباء لكوبا بعد 4 أيام من الظلام الدامس

بسبب وباء ملوش علاج، الذكاء الاصطناعي يتوقع مقتل أكبر عدد من البشر بحلول 2050

عواقب صحية كارثية لشرب كوكاكولا يوميا، أخطرها على النساء

ماسك يجدد تحذيراته: ستصبح الولايات المتحدة مفلسة بحكم الأمر الواقع

المزيد

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الجنونية الأخيرة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

بعد قضية فتوح، عالم أزهري يوضح كيفية توزيع الدية على أهل المتوفى

دعاء سيد الاستغفار وفوائده

استعجال الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 37 من سورة الأنبياء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية