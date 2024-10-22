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محامي أحمد فتوح عن التصالح مع أسرة ضحية الدهس: إن شاء الله خير (فيديو)

محاكمة أحمد فتوح
محاكمة أحمد فتوح

وصل محامى أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، منذ قليل، إلى محكمة جنايات مطروح، لحضور ثاني جلسات محاكمة اللاعب بتهمة القتل الخطأ وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة برعونة تحت تأثير المخدر.

وأكد محامي أحمد فتوح قبل بدء الجلسة أن هناك إجراءات تم اتخاذها للتصالح مع أهل الضحية، وقال:"إن شاء الله خير" معربا عن تفائله بسير جلسة المحاكمة.

محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، قضت الجلسة السابقة بتأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة اليوم 22 أكتوبر، مع إخلاء سبيله بضمان مالى  قدره 50 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

وحضر عدد كبير من أقارب أمين الشرطة المجني عليه من بينهم ابنته الصغيرة، لحضور جلسة المحاكمة.

وفور بدء الجلسة طالب محامي اللاعب بدفع الدية ومقدارها كيلو فضة وإخلاء سبيله، فيما رفض محامي الضحية التصالح وطالب بالقصاص العادل، كما قالت ابنة الضحية إن جثة والدها كانت عبارة عن قطع ولا يمكن التسامح أو التصالح على هذه الجريمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

وثبت في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها، واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وهو ما أيّدته تحريات جهة البحث.

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