إزالة 52 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

قام شاذلي البرنس نائب مركز مدينة قنا، وأحمد عبدالرحيم رئيس قرية دندرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ ٥٣ حالة إزالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٠ أفدنة و١٣٣٨٥مترا عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

حالات التعدي على أملاك الدولة

وأوضح نائب رئيس المركز، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.

التصدي لكافة أشكال التعدي

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب، وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.