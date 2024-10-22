الاستحواذ على الكرة، فليك يسير على خطى جوارديولا

سلطت تقارير صحفية على أسلوب فليك مع برشلونة خاصة الاستحواذ الكبير على الكرة خلال مباريات البرسا والسير على خطى جوارديولا.

واشتهرت الفرق التي يدربها الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالفوز غالبًا في الاستحواذ على الكرة خلال المباريات.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رسخ فليك ثقافة الاستحواذ الكبير على الكرة في عقل لاعبي البارسا خلال الموسم الحالي.

مباريات برشلونة الرسمية

وخاض برشلونة 12 مباراة رسمية هذا الموسم، 10 منها في الدوري الإسباني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.



وفاز الفريق الكتالوني بالاستحواذ على الكرة أمام جميع منافسيه باستثناء مباراة واحدة ضد موناكو، حيث تأثر الفريق المباراة بطرد إريك جارسيا وانتهت بهزيمة البارسا، بينما في بقية المباريات، كانت نسبة الاستحواذ دائما أعلى لصالح الفريق الكتالوني.

حقق برشلونة بقيادة فليك نسبة استحواذ بلغت 67.3% أمام إشبيلية، في مباراة انتهت بفوز كبير بنتيجة (5-1)، وهي سادس أعلى نسبة استحواذ هذا الموسم.

الغريب أن أعلى نسبة استحواذ كانت ضد خيتافي بنسبة 77.9%، وانتهت المباراة بفوز ضئيل 1-0، بينما كانت أعلى نسبة جاءت ضد أوساسونا، حيث انتهت المباراة بالهزيمة 4-2 رغم نسبة الاستحواذ 74%.

وأشارت إلى أن المتوسط الإجمالي لاستحواذ برشلونة على الكرة هو 59.91%، وفي المباريات التي أقيمت على أرضه كان الفريق دائما يتفوق على خصمه بنسبة استحواذ تزيد عن 65%.

وأوضحت أن المباراة التي شهدت أكبر فوز كانت ضد بلد الوليد (7-0)، وسجل فيها الفريق نسبة استحواذ 70.4%.

وبلغ متوسط استحواذ برشلونة على الكرة خارج ملعبه 62%، إذا تم استثناء مباراة البارسا ضد موناكو.