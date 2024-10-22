تطور جديد في مستقبل جوارديولا مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لا ينوي وضع حد لمسيرته مع الفريق الإنجليزي في المستقبل القريب، بعد مرور 8 سنوات على بداية رحلته بملعب الاتحاد.

وأثيرت التكهنات حول مستقبل المدرب الإسباني مؤخرًا، في ظل قرب نهاية عقده مع السيتزنز.

وبحسب صحيفة "الأتلتيك"، فإن رحلة جوارديولا مع السيتي ستمتد لعام إضافي، بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

جوارديولا يقترب من تمديد عقده

وأشارت إلى اقتراب جوارديولا من التوقيع على عقد جديد، لمدة عام واحد فقط، على أن يغادر ملعب الاتحاد في صيف 2026.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم جوارديولا بتدريب منتخب إنجلترا مستقبلًا حيث يضعه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على رأس أهدافه بعد كأس العالم 2026.

ومنذ وصوله للسيتي، أحكم جوارديولا قبضته على لقب البريميرليج، ليقود فريقه للفوز به 6 مرات من أصل 8 مواسم، فضلًا عن تتويجه بـ12 لقبًا آخرى في باقي البطولات.

وسبق لجوارديولا تجديد عقده الحالي مع السيتي في نوفمبر 2022، قبل نحو 7 أشهر من نهايته.